Ivanna Sakhno si aggiunge al cast di Star Wars: Ahsoka

Il cast della futura serie live action Star Wars: Ahsoka potrà contare sul supporto di Ivanna Sakhno, attrice ucraina apparsa di recente in Pacific Rim: La Rivolta.

SuperHeroHype ha confermato questa sera l’ingaggio dell’attrice ucraina, senza però rivelare la natura del suo ruolo nella serie, anzi facendo riferimento alla possibilità che si tratti di un personaggi inedito per l’universo Star Wars. Ivanna Sakhno si va ad aggiungere ai già confermati Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Hayden Christensen (Anakin Skywalker) e Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren).

La serie Star Wars: Ahsoka nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, e metterà al centro dell’attenzione le avventure della jedi Ahsoka, e della sua ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars. La sceneggiatura è attualmente nelle mani di Dave Filoni, già autore del successo animato Star Wars: The Clone Wars, con Jon Favreau che lo affiancherà nel ruolo di produttore esecutivo. Non ci sono attualmente notizie certe riguardo l’inizio delle riprese.