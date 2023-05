Box Office Italia: Guardiani della Galassia vol. 3 vince il secondo weekend

Guardiani della Galassia vol. 3 ha chiuso in testa al Box Office Italia per il secondo weekend consecutivo, ed ora viaggia sopra gli 8 milioni.

Così come accaduto negli USA (qui il resoconto del weekend da poco passato), anche in Italia il film Marvel Studios ha giovato di una tenuta importante (solo il 36% rispetto al weekend d’esordio), piazzando così il secondo primo posto consecutivo, il tutto a pochi giorni dall’esordio in sala di un altro atteso blockbuster “Fast X” che, senza ombra di dubbio, continuerà a movimentare il mercato cinematografico nelle prossime settimane.

Secondo i dati offerti da Cinetel, Guardiani della Galassia vol. 3 ha vinto il Box Office Italia con un incasso stimato di 2.43 milioni di euro, per un totale ora di 8.04 milioni. In seconda posizione si è posizionato ancora una volta Super Mario Bros – Il Film, ma con un incremento del 2% rispetto al weekend scorso; l’incasso ottenuto nel weekend è stato 400 mila euro, per un totale di 19.79 milioni, ad un passo dai 20 milioni. L’anime The First Slam Dunk ha incassato in quattro giorni 275 mila euro, che diventano 350 mila in cinque giorni (ha esordito di mercoledì).