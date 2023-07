Apple TV+ ha diffuso in rete le prime foto ufficiali dalla terza stagione di Invasion, la serie sci-fi prodotta da Simon Kinberg.

La nuova stagione sarà disponibile a partire dal 23 agosto con il primo episodio, e cadenza settimanale ogni mercoledì fino al 25 ottobre. Ecco qui di seguito le prime foto in attesa del trailer.

Apple TV+ ha annunciato la data di uscita e ha rilasciato le prime immagini della seconda stagione della serie di fantascienza “Invasion“, che sarà disponibile da mercoledì 23 agosto. Dal produttore Simon Kinberg, candidato all’Oscar e due volte nominato agli Emmy Award (“X-Men”, “Deadpool”, “The Martian”) e David Weil (“Citadel”), e prodotto da Boat Rocker, “Invasion” è una travolgente serie di fantascienza incentrata sulle prospettive di personaggi in diverse parti del mondo in seguito a un’invasione aliena. “Invasion” debutterà su Apple TV+ con il primo di dieci episodi, seguito da un nuovo episodio settimanale, ogni mercoledì fino al 25 ottobre.

La seconda stagione riprende pochi mesi dopo la fine della prima, con gli alieni che intensificano i loro attacchi in una guerra contro gli umani. La serie è interpretata da Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland e Tara Moayedi. Si uniscono alla seconda stagione come personaggi ricorrenti Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor e Naian González Norvind.

“Non potrei essere più entusiasta del ritorno di “Invasion” su Apple TV+”, ha dichiarato il co-creatore e produttore esecutivo della serie Simon Kinberg. “È una stagione grandiosa e più intensa, che trascina i nostri spettatori in una battaglia su larga scala fin dall’inizio. Al centro della serie c’è il potere dello spirito umano e delle connessioni emotive che ci tengono insieme, specialmente quando affrontiamo ostacoli incredibili.“

La prima stagione di “Invasion” è ora in streaming in tutto il mondo su Apple TV+. Fin dall’esordio, la serie è stata definita come un “must-watch”, una “serie di fantascienza sapientemente realizzata” e un “thriller splendidamente girato”. “Invasion” è stata anche acclamata per la sua “trama fantastica e ricca di azione”, il suo “essere imponente” e per la sua capacità di essere “sia avvincente che piacevolmente pacata”. Anche la star Golshifteh Farahani è stata lodata come una “star eccezionale” e una “forza sullo schermo”.

Oltre ai creatori della serie Simon Kinberg e David Weil, Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin e Katie O’Connell Marsh sono i produttori esecutivi.