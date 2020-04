Intervista a Greg: Parliamo di D.N.A. – Decisamente non Adatti e non solo

Questa mattina abbiamo avuto il piacere di avere ospite Greg per poter parlare con lui di D.N.A. – Decisamente non Adatti, il nuovo film che uscirà tra breve e lo vedrà protagonista insieme a Lillo.

Abbiamo rivolto dieci domande all’artista Greg (all'anagrafe Claudio Gregori) spaziando fra cinema, teatro, radio, musica, ed insieme abbiamo fatto un’analisi dell’attuale situazione legata al mondo dello spettacolo riguardo l'emergenza Covid-19, con le possibili prospettive che a breve potrà avere il cinema.

L’uscita del film è prevista per il prossimo 30 aprile direttamente sulle piattaforme di streaming, come già accaduto per altre pellicole in questo periodo di emergenza sanitaria.

Tanti gli spunti di riflessione proposti dall’attore. Nell’attesa della recensione della pellicola, vi invitiamo a seguire la videointervista sul nostro canale youtube.

D.N.A. - DECISAMENTE NON ADATTI

PRODUZIONE : Il film è scritto e diretto da Greg (Claudio Gregori) e Lillo (Pasquale Petrolo).

: D.N.A. – Decisamente non Adatti, è la storia due ex compagni di scuola che si incontrano dopo diversi anni. Lillo era il bullo che sottometteva Greg ed ora i due si ritrovano da adulti. Il bullo crescendo è diventato un delinquente a tutti gli effetti, l’altro è un ricercatore impegnato in una ricerca sul DNA. Greg, incontrato Lillo, decide di accelerare la sperimentazione scambiando i codici genetici di entrambi per dare una svolta alla sua vita piatta e scialba da Nerd insoddisfatto, dando parte del suo genoma all’amico che lo vessava in quanto quest’ultimo si rende conto che nel mondo della malavita non basta l’arroganza ma serve anche il cervello. Le situazioni che si andranno a creare da lì in poi saranno esilaranti ed imprevedibili. IN DIGITALE: Dal 30 aprile 2020.

LA NOSTRA INTERVISTA