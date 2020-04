La Lotta per la Sopravvivenza - Recensione del film Netflix

La Lotta per la Sopravvivenza, nome originale Jusqu'au déclin, è il nuovo film thriller distribuito dalla piattaforma Netflix. Questa è la recensione.

Un'imminente catastrofe spinge un gruppo di adulti sconosciuti a seguire un intenso addestramento su come sopravvivere in situazioni estreme. Tuttavia ciò che hanno imparato non servirà per salvarsi dalla furia della natura, bensì da loro stessi.

RECENSIONE. Un guru della "sopravvivenza fai da te" impartisce precetti preziosi, che il gruppo di "cittadini illuminati" recepisce come fossero acqua nel deserto. Ma sotto quella immagine di un moderno profeta che divulga i nuovi comandamenti si cela una persona ben più infima.

Il regista canadese Patrice Laliberté tratta con fredda ironia il tema della paranoia sulla fine del mondo, mettendo in scena una storia diversa da come potremmo aspettarcela. Il prologo presenta fin da subito qual è il tono del film, e di che stoffa sono fatti i personaggi della storia.

Tutta la storia si svolge in un bosco infinito di abeti coperti dalla neve, essa trasmette un senso di isolamento claustrofobico, accennato da una scenografia che ripete sempre gli stessi luoghi. Nemmeno la musica scelta libera, o aiuta con l'emozione ad uscire dai confini di questo macrocosmo che il regista ha volutamente creato, l'idea di base è difatti "rassicurare" lo spettatore sul fatto che ciò che sta accadendo rimarrà circoscritto in quella landa desolata.

Discreta l'interpretazione degli attori di cui alcuni possiamo notare una crescita di consapevolezza e di spirito autocritico; altri invece restano una sorta di "accessori" rispetto al gruppo.

A nostro avviso, il tema scelta resta aderente alla nostra realtà per cui il surriscaldamento terrestre, lo scioglimento dei ghiacciai e la crisi socio-economica diventano degli spunti di riflessione anche per la cinematografia del XXI secolo. Tuttavia oltre al contenuto non troviamo altre qualità particolari che possano convincere della buona riuscita di un film di cui, una volta visto, non si ricorderà nemmeno il titolo.

⭐⭐