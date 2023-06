Insidious: La Porta Rossa, ecco il nuovo poster italiano

Dopo il primo terrificante trailer diffuso due giorni fa, Insidious: La Porta Rossa torna questa mattina nuovamente protagonista sulle nostre pagine.

Qui di seguito, infatti, vi mostriamo il nuovo poster ufficiale che mostra Patrick Wilson – qui nel doppio ruolo di interprete e regista – in compagnia degli altri protagonisti di quello che viene considerato il capitolo conclusivo del celebre franchise horror. Il poster, inoltre, conferma la data di uscita italiana fissata per il 5 luglio prossimo, distribuito attraverso il marchio Sony Pictures.

INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA

Patrick Wilson dirigerà la pellicola sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems (Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast vedrà la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 luglio 2023.

TRAMA: In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.