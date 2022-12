Sono iniziati i lavori della quattordicesima stagione del Doctor Who

Al via le riprese per la quattoricesima stagione del Doctor Who, a dare la notizia un tweet sul profilo ufficiale della serie.

Ad impersonare il Signore del Tempo questa volta sarà l’attore di colore Ncuti Gatwa, mentre nei panni della sua companion avremo la splendida Millie Gibson.

Il social post

💙💙➕🎥 Filming has officially begun today for the next series of #DoctorWho! pic.twitter.com/amlk9ULoCe — Doctor Who (@bbcdoctorwho) December 5, 2022

La nuova stagione arriverà probabilmente entro il prossimo anno e vedrà il ritorno di Russell T Davies come showrunner. A dirigere il primo episodio del Doctor Who 14 ci sarà Dylan Holmes Williams, già alla regia di alcuni episodi di Servant la serie di M. Night Shyamalan.

Il nuovo accordo tra BBC e Disney Company prevede la distribuzione della nuova stagione su Disney+ a livello internazionale (Italia inclusa) a partire dal 2023, continuando però ad essere offerta sui canali BBC nel Regno Unito e in Irlanda.