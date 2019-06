La Amblin di Steven Spielberg ha celebrato oggi l’inizio delle riprese del nuovo remake dell’adattamento cinematografico del musical West Side Story.

Nel festeggiare il primo ciak, la storica casa di produzione ha diffuso in rete anche la primissima immagine, con i protagonisti interpretati da Ansel Elgort e Rachel Zegler in primissimo piano.

Il musical West Side Story è approdato a Broadway nel lontano 1957 firmato da Arthur Laurents e Stephen Sondheim, con musiche di Leonard Bernstein. Successivamente Hollywood lo ha adattato per le sale nel 1961, con Richard Beymer nel ruolo ora affidato a Ansel Elgort. In quell’occasione l’Academy premiò il film con ben 10 Oscars, tra cui quello per il Miglior Film.

West Side Story sarà diretto da Steven Spielberg. La sceneggiatura è stata firmat da Tony Kushner. Nel cast Ansel Elgort, Rachel Zegler, David Alvarez, Ariana DeBose, Josh Andres Rivera, Rita Moreno.

Le musiche saranno quelle di Leonard Bernstein, mentre dirigere la colonna sonora sarà il direttore della Los Angeles Philarmonic Orchestra Gustavo Dudamel.

Al cinema dal 18 dicembre 2020.