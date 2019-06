Un altro grande giovane interprete hollywoodiano ha aderito alla prossima edizione del Giffoni Film Festival. La direzione della kermesse campana ha infatti confermato Evan Peters tra gli ospiti.

Conosciuto dal grande pubblico per la serie antologica American Horror Story, l’attore Evan Peters arriva sul blu carpet del prossimo Giffoni Film Festival dopo aver partecipato al cinecomic X-Men: Dark Phoenix.

Per la giovane stella hollywoodiana anche il Giffoni Experience Award. Appuntamento con Evan Peters il 23 luglio. Ma diamo una lettura al breve comunicato ufficiale appena diffuso.

Il 23 luglio EVAN PETERS incontrerà centinaia di giffoners alla 49esima edizione del Giffoni Film Festival

L’attore sarà premiato con il GIFFONI EXPERIENCE AWARD

Il giovane attore americano è conosciuto per i suoi molteplici ruoli nella serie American Horror Story, in Pose e per il ruolo del mutante Quicksilver nel franchise X-Men, con i film X-Men – Days of a future past, X-Men Apocalypse e X-Men – Dark Phoenix, in cui ha recitato accanto a star del calibro di Hugh Jackman, Michael Fassbender e Jennifer Lawrence. Vedremo l’attore prossimamente nel film di Unjoo Moon I Am Woman.