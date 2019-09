Le riprese del sequel di Bright avrebbero dovuto iniziare a luglio, ma come oramai noto tutti non sono mai iniziate. Il motivo? A quanto pare riguarderebbe Will Smith.

Attraverso una recente intervista rilasciata a ComicBook, l'attrice Lucy Fry (Tikka in Bright) ha rivelato che il ritardo di produzione è dipeso dagli impegni lavorativi di Will Smith. La Fry ha anche aggiunto di essere in attesa di aver presto notizie riguardo la ripresa della produzione.

Bright è approdato sul catalogo Netflix nel dicembre scorso, raccogliendo un record storico, ovvero il film più visto di sempre su Netflix nella sua prima settimana di programmazione. Il colosso dello streaming ha da subito confermato l'avvio della pre-produzione di un sequel.

Questa la sinossi del primo capitolo.

Ambientato in un presente alternativo in cui umani, orchi, elfi e fate convivono dall’inizio dei tempi, il thriller d’azione di David Ayer (Suicide Squad) segue le vicende di due poliziotti unici nel loro genere. Ward, un uomo (Will Smith), e Jakoby, un orco (Joel Edgerton), si imbarcano in un pattugliamento notturno che cambierà il futuro del mondo così come lo conoscevano. Lottando contro le proprie differenze e i terribili attacchi dei loro nemici, i due poliziotti dovranno lavorare insieme per proteggere una giovane elfa e una preziosa reliquia che, se cadesse nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere ogni cosa.

Bright 2 è stato sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, in cabina di regia tornerà David Ayer.

Nel cast confermati Will Smith, Joel Edgerton, Lucy Fry.