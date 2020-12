Tante le scene inedite e molte le immagini suggestive nel final trailer da poco online di The Midnight Sky, il film fantascientifico diretto e interpretato da George Cloney.

The Midnight Sky, liberamente tratto dal romanzo La distanza tra le stelle di Lily Brooks, è stato diretto da George Clooney, mentre Mark L. Smith ha curato la sceneggiatura. Nel cast, oltre a George Cloney nei panni di Augustine, trovano spazio Caoilinn Springall, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

Questa la trama. Anno 2049. Augustine, a seguito del cataclisma che ha distrutto il nostro pianeta, decide di vivere quel poco che gli è rimasto in Antartide per osservare in solitudine le stelle. Scopre però di non essere solo, incontra presto una bambina di nome Iris (Caoilinn Springall), la quale, durante l’evacuazione dovuta al grande cataclisma che ha distrutto la terra, si è nascosta nell’avamposto. Augustine comprende che la vita della bambina, rimasta anch’essa sola, può dipendere solo da lui. Durante questa permanenza Augustine cerca di contattare l’Aether, al fine di impedire il suo ritorno in un pianeta ormai desolato. L’Aether è un’astronave capitanata da Sully (Felicity Jones) in rientro da una missione su Giove dove è stato scoperto un satellite dal clima e dall’atmosfera simili a quelli terrestri.

The Midnight Sky sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 Dicembre prossimo.

TRAILER E POSTER