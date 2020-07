Entertainment Weekly ha rilasciato le prime immagini ufficiali di I’m Thinking of Ending Things, nuovo film di Charlie Kaufman tratto dall’omonimo romanzo di Iain Reed.

Il lungometraggio, un horror psiologico, arriverà il 4 Settembre su Netflix. Il cast è formato da Jesse Plemons, Jessie Buckley, David Thewlis e Toni Collette.

Charlie Kaufman ha scritto molte sceneggiature tra cui Essere John Malkovich e Il ladro di orchidee, ma il più famoso rimane Se mi lasci ti cancello diretto da Michel Gondry. Il suo debutto da regista arriva nel 2008 con Synecdoche, New York e poi nel 2015 con Anomalisa, un film animato in stop motion.

Parlando I’m Thinking of Ending Things, Kaufman ha dichiarato: "Solitudine, disperazione e rimpianto sono parti del tessuto del film". Al centro della storia una donna (Kessie Buckley) che segue il fidanzato (Jesse Plemons) per andare a conoscere i genitori di lui (David Thewlis e Toni Collette), che abitano in una sperduta fattoria. Una volta arrivati, gli eventi andranno fuori controllo e la protagonista si renderà conto che le cose non sono quelle che sembrano.

