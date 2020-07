Chucky, ecco il teaser trailer della serie TV

Rilasciato online il primo teaser trailer di Chucky, la serie TV ordinata da Syfy e che si basa sul franchise de La bambola assassina.

Lo show è atteso per il 2021 e non solo sarà incentrato sulla serie di terribili omicidi a seguito della comparsa della bambola vintage in un mercatino (minacciando di esporre gli oscuri segreti della cittadina), ma scopriremo anche le sue origini.

A firmare l’adattamento, sarà lo stesso Don Mancini, ovvero il creatore della serie cinematografica. Mancini fungerà da showrunner e dirigerà anche il primo episodio, mentre fra i produttori esecutivi ci saranno David Kirschner, Nick Antosca e Harley Peyton.

Don Mancini ci tiene a prendere le distanze dal franchise cinematografico definendo la serie TV come "una nuova interpretazione del franchise, consentendoci di esplorare il personaggio di Chucky con una profondità che può essere unicamente offerta dal formato seriale televisivo".

IL TEASER TRAILER