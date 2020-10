Il trailer di Jiu Jitsu, il nuovo sci-fi movie con Nicolas Cage

Da poco online il trailer di Jiu Jitsu, il nuovo film di fantascienza diretto da Dimitri Logothetis (Kickboxer: Retalation), con Nicolas Cage tra i protagonisti principali.

Jiu Jitsu, che si ispira all’omonimo fumetto, è un B-Movie ad alto tasso adrenalinico in cui non mancano scene di azione e combattimenti all’ultimo sangue. Questa la sinossi.

Ogni sei anni, un antico ordine di esperti combattenti di Jiu Jitsu affronta una feroce razza di invasori alieni in una battaglia per la Terra. Per migliaia di anni, i combattenti che proteggono la Terra hanno vinto … fino ad ora. Quando il celebre eroe di guerra Jake Barnes (Alain Moussi) viene sconfitto da Brax, l’indomabile leader degli invasori, il futuro dell’umanità è in bilico. Ferito e affetto da amnesia, Jake viene salvato da Wylie (Nicolas Cage), Keung e dalla sua squadra di compagni combattenti di Jiu Jitsu. Devono aiutare Jake a recuperare le forze per riunirsi e sconfiggere Brax in un’epica battaglia che determinerà ancora una volta il destino dell’umanità.

L’alieno Brax ricorda in molte scene, e nei modi in cui si mimetizza con l’ambiente circostante, un altro ferocissimo alieno appartenente alla razza yautja, visto per la prima volta in Predator, il film 1987 diretto da John McTiernan con protagonista un eroico Arnold Schwarzenegger.

Jiu Jitsu è diretto da Dimitri Logothetis, il quale funge anche da co-sceneggiatore insieme a Jim McGrath, nel cast Nicolas Cage, Alain Moussi, Frank Grillo, JuJu Chan, Tony Jaa.

Il film sarà distribuito nelle sale americane da The Avenue Entertainment il 20 novembre 2020, ancora non si hanno notizie su una eventuale distribuzione anche nel nostro paese.

Il trailer

Il poster