Il Principe Cerca Figlio: recensione del film con Eddie Murphy

Il Principe Cerca Figlio è un film del 2021 con Eddie Murphy e Arsenio Hall, diretto da Craig Brewer, e sequel del cult Il principe cerca moglie, datato 1988. Questa è la recensione.

Quando suo padre muore, il principe Akeem del regno di Zamunda, in Africa, diventa re. Akeem, felicemente sposato con la regina Lisa, la donna che molto tempo prima ha conosciuto nel Queens, e da cui ha avuto tre figlie, e nessun figlio maschio che erediterà il suo trono alla morte di lui. Per questo motivo il trono rischia di essere presi dal generale Izzi, dittatore militare di un regno confinante, ancora infuriato per la cancellazione del matrimonio tra Akeem e sua sorella Imani trent’anni prima.

Tuttavia, in punto di morte, il re Joffy Joffer rivela ad Akeem che in realtà un erede maschio esiste: di fatto, durante la sua avventura a New York, il principe ha concepito il suo primogenito con una donna conosciuta in uno dei bar del Queens, evento che non ricorda affatto poiché era stato drogato da lei. Akeem e il suo confidente Semmi, quindi, fanno ritorno negli Stati Uniti d’America alla ricerca del giovane erede di nome Lavelle. Col ritorno a Zamunda del giovane erede inizia il processo di trasformazione in principe, processo chiaramente reso difficile dalla mentalità del giovane Lavelle, lontano dagli standard richiesti per il trono.

Il Principe Cerca Figlio si presenta sin da subito come una sorta di riunione scolastica, dove riabbracciare tutti i personaggi che hanno fatto divertire il pubblico più di 30 anni fa, con lo stesso spirito e coinvolgimento di un’epoca oramai passata. Approfittando di una sceneggiatura a dir poco minuziosa, infatti, i nuovi eventi vanno ad incastrarsi perfettamente con la genesi di questa singolare avventura reale senza snaturare la storia alla base, arricchendo semmai il tutto con nuovi dettagli.

Eddie Murphy torna a pungere lo schermo con un look pazzesco nonostante i suoi sessant’anni: l’eterno ragazzino, con la prova fornita per Il Principe Cerca Figlio, dà nuovamente dimostrazione, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di essere uno dei più grandi attori di sempre della commedia hollywoodiana. Una menzione va anche al giovane Jermaine Fowler: per lui non solo buone doti recitative, ma anche grande capacitò di entrare in empatia con lo spettatore.

I nuovi personaggi sono ben inseriti nella storia, ognuno con il giusto background caratteriale. Il regno di Zamunda torna a splendere grazie a scenografie che perfettamente si sposano con il contesto narrato. Un ottimo lavoro è stato svolto anche nella ricreazione di costumi, trucco e parrucco, con abiti sfarzosi e acconciature che talvolta sfidano la gravità. Il viaggio nei meandri delle tribù zamundiana, con Il Principe Cerca Figlio è pertanto reso fantastico da un comparto tecnico ineccepibile.

⭐⭐⭐⭐⭐ Classificazione: 4.5 su 5.

In definitiva Il Principe Cerca Figlio è, oltre che un ottimo film, un sequel degno del suo predecessore. Consigliato per tutta la famiglia. Il film, inizialmente fissato nelle sale cinematografiche, è stato distribuito su Prime Video a partire dal 5 marzo 2021.