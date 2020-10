Il poster del nuovo reboot di Non Aprite Quella Porta

Ci risiamo, Hollywood è tornata a puntare sull’icona horror Leatherface attraverso il nuovo reboot della saga Non Aprite Quella Porta.

In via di sviluppo grazie a Legendary Pictures, il nuovo capitolo della celebre saga horror si è mostrato stanotte al popolo della rete grazie il primo poster ufficiale, ma anche attraverso l’apertura del sito ufficiale.

Il film, che come detto sarà un reboot del primo iconico capitolo, arriverà nelle sale il prossimo anno, ma lo farà con alle spalle un background produttivo non proprio facile. A tal proposito, va ricordato che la Legendary in principio aveva affidato la regia ai fratelli Andy e Ryan Tohill, prima di tornare indietro sui propri passi (dopo solo alcune settimane di riprese) e sostituirli con il direttore della fotografia David Blue Garcia.

Il cast comporterà, invece, la presenza di attori quali Elsie Fisher, Sarah Yarkin, Jacob Latimore e Moe Dunford.

Ad oggi la Legendary non ha svelato la data di rilascio cinematografico.

Non Aprite Quella Porta (in originale The Texas Chainsaw Massacre) è stato diretto da Tobe Hooper nel 1974. Il film ebbe un enorme successo contribuendo a creare, oltre che un franchise di successo, anche un’icona immortale come Leatherface (da noi Faccia di Cuoio).

IL POSTER