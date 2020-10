Il viaggio nello spazio di Hilary Swank in Away è già arrivato al termine, Netflix ha infatti cancellato la serie dopo una sola stagione.

Approdata online lo scorso 4 settembre, la serie Away non è riuscita ad ottenere il benestare di Netflix, il quale ha scelto di non andare avanti con una seconda stagione.

Potete leggere la recensione della prima stagione di Away qui.

Queste le info sulla serie: Creata da Andrew Hinderaker, la serie Netflix AWAY è un dramma epico, emozionante e commovente e celebra gli incredibili progressi che gli esseri umani sono in grado di raggiungere, oltre ai sacrifici personali che devono sopportare lungo il cammino. Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l’astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve accettare di abbandonare il marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) proprio quando hanno maggiore bisogno di lei. Il viaggio nello spazio diventa sempre più movimentato e contemporaneamente si complicano i rapporti tra gli astronauti ed emergono gli effetti della distanza dai propri cari rimasti sulla Terra. AWAY dimostra che, a volte, per ottenere il successo è necessario lasciare la propria casa. La serie vede come produttori esecutivi la showrunner Jessica Goldberg affiancata da Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein e Michelle Lee.