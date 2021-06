Il giro del mondo in 80 giorni, sarà presentato in anteprima a Giffoni Film Festival

Il giro del mondo in 80 giorni, diretto da Samuel Tourneux, sarà presentato in anteprima il 27 luglio in occaasione del #Giffoni50Plus, la 51ª edizione del Giffoni Film Festival. Il film, ispirato al grande classico di Jules Verne, sarà distribuito nelle sale il prossimo 16 settembre da Notorious Pictures.

Saranno 2500 i giovani coinvolti quest’anno in presenza, provenienti dall’Italia e dall’Europa, che potranno riconquistare e rivivere le sale di Giffoni, a cui si aggiungeranno 2000 giurati che seguiranno l’edizione in collegamento grazie a 50 hub nazionali e 20 internazionali.

L’anteprima de Il giro del mondo in 80 giorni sarà rivolta agli Elements+6, ragazze e ragazzi dai 6 ai 9 anni, che avranno l’opportunità di partecipare alla premiere per poi discuterne in sala.

Il giro del mondo in 80 giorni: la trama

Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il nuovo record del giro del mondo in 80 giorni.

Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

Di seguito il teaser trailer de Il giro del mondo in 80 giorni: