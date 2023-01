Il cast de IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA arriva il 26 e 27 gennaio agli UCI Cinemas

Il 26 e 27 gennaio negli UCI Cinemas romani si svolgerà il tour del cast di Il Primo Giorno della mia Vita, la commedia agrodolce diretta da Paolo Genovese e distribuita da Medusa Film, in uscita nelle sale il 26 gennaio.

Il Primo Giorno della mia Vita: gli appuntamenti del cast negli UCI Cinemas romani

Il 26 gennaio Paolo Genovese e l’attore Valerio Mastandrea saluteranno il pubblico presente alle proiezioni in programma alle ore 20:00 a UCI Porta di Roma e alle ore 21:15 a UCI Parco Leonardo.

Il 27 gennaio, invece, a salutare il pubblico presente alla proiezione del film in programma alle ore 19:15 a UCI Luxe Maximo ci saranno, oltre a Genovese, anche gli attori Margherita Buy, Sara Serraiocco e Gabriele Cristini.

Le prevendite per assistere alle proiezioni dell’inno alla vita diretto da Genovese, che vede tra i protagonisti anche Toni Servillo, sono aperte dal 18 gennaio in tutte le multisala del Circuito UCI Cinemas.

Il Primo Giorno della Mia Vita segna il ritorno sul grande schermo del regista Paolo Genovese, a due anni di distanza da Supereroi, con una storia che mette al centro la forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. In questo film, Genovese dirige un cast corale: oltre a Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco e Gabriele Cristini sono presenti anche Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Giorgio Tirabassi, Antonio Gerardi, Elena Lietti, Thomas Trabacchi e Davide Combusti. Curiosità: a fare da colonna sonora del film sarà il brano inedito cantato da Giorgia (prodotto e arrangiato da Maurizio Filardo) dal titolo “The first day of my life”.

Il Primo Giorno della mia vita: sinossi

La storia gira intorno a un uomo misterioso, che si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è quello di offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.