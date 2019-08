Warner Bros ha annunciato quella che sarà la data di uscita di Elvis, il biopic incentrato sulla vita del celebre Elvis Presley.

Nei giorni scorsi la Warner ha rivelato che Elvis approderà nelle sale Usa a partire dal 1 ottobre 2021. Lo studios nel recente passato ha descritto questo progetto così:

"Un percorso narrativo che durerà 20 anni: dall'ascesa verso la fama di Presley al periodo in cui divenne una celebrità senza precedente. Sullo sfondo di questa trasformazione, l'evoluzione del paesaggio culturale, con la perdita dell'innocenza in America."

Baz Luhrmann sta scrivendo la sceneggiatura a quattro mani con Craig Pearce, e le riprese dovrebbero tenersi nei primi mesi del 2020.

In uno degli ultimi aggiornamenti - ancora non confermato - Tom Hanks era stato preso in considerazione per il ruolo del manager del Re del Rock and roll. Il ruolo da protagonista è stato invece affidato a Austin Butler.

Elvis arriverà nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021.