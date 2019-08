Il weekend appena passato entrerà nella storia come quello che ha ottenuto il peggior incasso complessivo del 2019. A vincere il Box Office Italia è stato ancora Men in Black International.

Dei soli 2 milioni di euro incassati, 427 mila sono arrivati nel weekend da Men in Black International, il quale non ha dovuto sudare per tenersi ancora la testa del botteghino nazionale. Lo spin-off della saga Men in Black ha totalizzato fino ad ora 1,85 milioni di euro, un risultato clamorosamente in calo rispetto a quello fatto registrare da Men in Black 3 nello stesso lasso di tempo (4,44 milioni).

La seconda posizione è andata a Spider-Man: Far From Home, il cui incasso è stato 368 mila euro, con un totale ultra positivo di 10,76 milioni. In questo caso il confronto col capitolo precedente (Spider-Man: Homecoming) è molto positivo.

Hotel Artemis ha aperto in terza posizione con un incasso di 243 mila euro, e la miglior media per sala della top ten (1110 euro). Tra le altre new entries si segnala Isabelle – L’ultima evocazione che ha aperto con 112 mila euro.