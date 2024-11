Il Bambino e l’Amico Polpo | il nuovo corto Disney di Natale 2024

Disney ha svelato il nuovo corto di Natale Il Bambino e l’Amico Polpo, che porterà gioia e meraviglia nelle prossime festività grazie alla forza del suo originale e senza tempo Storytelling.

Realizzato in collaborazione con il vincitore del premio Oscar® Taika Waititi, il corto di Natale Disney Il Bambino e l’Amico Polpo è disponibile da oggi su YouTube. Il nuovo corto sostiene il partner charity di lunga data Make-A-Wish® International in Europa, Medio Oriente e Africa.



Asad Ayaz, Chief Brand Officer di The Walt Disney Company ha dichiarato: “Da generazioni, Disney rappresenta in tutto il mondo una parte immancabile del periodo delle festività, e questo cortometraggio si basa proprio sul legame duraturo che tante famiglie hanno con Disney durante questo speciale momento dell’anno. Siamo entusiasti di collaborare con Taika Waititi per questa storia senza tempo su un’amicizia d’infanzia a cui fa da sfondo la magica stagione delle feste”.

Il corto di Natale Disney Il Bambino e l’Amico Polpo segue il viaggio di un bambino che, durante una vacanza al mare, scopre che un polpo curioso è rimasto aggrappato alla sua testa. Una volta tornati a casa, il bambino stringe un’amicizia sincera con il polpo, mostrando al suo nuovo amico la vita sulla terraferma e portando l’adorabile polpo nel mondo per vivere insieme la gioia delle feste. Quando il ragazzo comprende quanto sia profondo il desiderio del polpo di esplorare tutto ciò che il mondo ha da offrire, elabora un piano per realizzarlo. Per lui e per il polpo, sono i preziosi momenti quotidiani dell’infanzia e dell’amicizia, oltre alla magia del periodo, a rendere così importante il tempo trascorso insieme. Nel corto di Natale, i fan Disney potranno scovare diversi Easter Egg nascosti, ispirati ad alcuni dei film più amati come Oceania (2016), Lilo & Stitch (2002), Toy Story (1995) e altri ancora.



“Questa storia mette in connessione i sentimenti che si provano durante le feste, come la gioia e la gratitudine, con le stesse emozioni e le stesse sensibilità che si provano con i film Disney”, ha commentato Taika Waititi. “Credo che vadano mano nella mano e che siano un’accoppiata perfetta – e solo Disney avrebbe potuto fare qualcosa di simile… con me”.

Il Bambino e l’Amico Polpo è l’ultima collaborazione creativa tra Taika Waititi e The Walt Disney Company. L’acclamato filmmaker ha diretto i film Marvel Studios Thor: Ragnarok (2017) e Thor: Love and Thunder (2022) e i film Searchlight Pictures Jojo Rabbit (2019) e Chi Segna Vince (2023), ed è stato produttore esecutivo delle serie FX Reservation Dogs e What We Do in the Shadows, oltre che della serie Interior Chinatown disponibile su Disney+ dal 19 novembre. Il cortometraggio è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa internazionale adam&eveDDB e prodotto da Hungry Man. Il corto, inoltre, contiene una versione strumentale del brano “Part of Your World”, dal classico Disney La Sirenetta (1989), e sottolinea il desiderio del polpo di esplorare il mondo fuori dall’acqua. Questo splendido adattamento dell’amato brano è stato registrato dal vivo da un’orchestra di 60 musicisti e mixato nel leggendario studio di registrazione di Abbey Road.



La campagna di Natale Disney nell’area EMEA sostiene ancora una volta il partner charity di lunga data Make-A-Wish® International. Da 44 anni Disney e Make-A-Wish® collaborano per donare gioia alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie quando ce n’è più bisogno, con oltre 155.000 desideri realizzati in tutto il mondo. Disneyland Paris accoglie tutto l’anno i bambini di Make-A-Wish® e questo mese, 50 famiglie provenienti da Europa e Medio Oriente saranno accolte al Parco per esaudire il loro desiderio targato Disney. Le famiglie potranno trascorrere il weekend godendosi il tempo insieme, incontrando i loro personaggi preferiti e vivendo tutta la magia che Disneyland Paris ha da offrire.



“Siamo onorati di essere sostenuti anche quest’anno dalla campagna di Natale Disney che ci aiuta a esaudire i desideri che cambiano la vita di bambine e bambini affetti da gravi patologie in tutto il mondo”, ha affermato Luciano Manzo, President & CEO Make-A-Wish® International. “La stagione delle feste è un momento per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità con i propri cari e speriamo che lo speciale weekend a Disneyland Paris possa portare gioia e forza a queste famiglie nel momento in cui ne hanno più bisogno”.

