La stagione 2 della serie tv di successo Squid Game approderà su Netflix a partire dal 26 dicembre, ma intanto possiamo dare uno sguardo ai nuovi contenuti promozionali.

In attesa di un nuovo trailer, lo streamer ha diffuso oggi in rete una serie di nuove immagini, ma anche il poster ufficiale. Le immagini, in particolare, offrono un nuovo sguardo ai nuovi concorrenti, ma anche al celebre hangar che fa da cornice agli oramai famosissimi giochi mortali dello Squid Game.

Ricordiamo che la serie tv Squid Game approderà su Netflix dal 26 dicembre 2024, mentre chiuderà con la terza nel corso del 2025, proprio come riferito in un nostro aggiornamento.

Squid Game | Note di Produzione

La serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare. Un gioco misterioso promette un premio economico enorme, ma quando i partecipanti si ritrovano dinanzi le prove scoprono loro malgrado che si tratta di un gioco al massacro.

Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo sono ritorno dalla prima stagione, mentre tra i nuovi attori ci sarà spazio per Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong Geun.

La nuova stagione riaccoglierà altri personaggi molto amati, come Front Man (Lee Byung-hun) e l’Assoldatore (Gong Yoo). Un nuovo personaggio interpretato da Park Gyu-young fa il suo debutto.

Squid Game | Il Nuovo Poster

