La diva hollywoodiana Lady Gaga sarà tra gli interpreti della stagione 2 di Mercoledì, la serie tv di successo targata Netflix.

Deadline ieri ha riferito che l’attrice/cantante ha ottenuto un ruolo – non viene specificata l’entità del suo ruolo – nei nuovi episodi di Mercoledì, le cui riprese si stanno tenendo in Irlanda. Ne Lady Gaga e neppure Netflix hanno commentato la notizia. La diva è reduce dalla sua interpretazione di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux (qui la nostra recensione), film distrutto dalla critica e snobbato dal pubblico.

La serie vede tra i protagonisti Jenna Ortega, Gwendoline Christie che interpreta la preside Larissa Weems, Jamie McShane nel ruolo dello sceriffo Donovan Galpin, Hunter Doohan è Tyler Galpin, Percy Hynes White nel ruolo di Xavier Thorpe, Emma Myers intepreta Enid Sinclair e Joy Sunday nel ruolo di Bianca Barclay. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones che interpreta Morticia Addams, Luis Guzmán nel ruolo di Gomez Addams, Isaac Ordonez è Pugsley Addams e Fred Armisen interpreta lo Zio Fester. Nella seconda stagione si aggiungeranno anche Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Lady Gaga.

“Mercoledì” è una commedia horror di tipo investigativo e soprannaturale che esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Mercoledì tenta di dominare le sue emergenti abilità psichiche, di indagare su una mostruosa serie di omicidi che sta terrorizzando la città, e di risolvere il mistero soprannaturale che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre si trova a gestire le sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore Academy.

Correlati