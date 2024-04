IF – Gli Amici Immaginari: pioggia di poster dal film

IF – Gli Amici Immaginari è il nuovo film scritto e diretto da John Krasinski, con protagonista assoluto un Ryan Reynolds in forma smagliante.

In attesa del lancio nelle sale italiane, che avverrà come noto dal 16 maggio, in rete è approdata una vera e propria pioggia di characters poster (via social), ognuno dedicato ai simpaticissimi “amici immaginari” che faranno parte del film, ed ognuno accompagnato da un doppiatore d’eccezione. Trovate i poster nella nostra galleria fotografica in fondo alla pagina.

Il film è stato scritto e diretto da John Krasinski. Nel cast Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora. Pilar Fogliati e Ciro Priello sono le voci italiane di Blossom e Blue.

TRAMA: Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

Nelle sale USA dal 17 maggio 2024. In Italia dal 16 maggio.

