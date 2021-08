Sony Pictures e Amazon Studios sono vicini a siglare un importante accordo milionario riguardante la distribuzione di Hotel Transylvania: Uno Scambio Mostruoso, quarto capitolo della celebre saga animata.

La notizia sta rimbalzando in questi minuti sui più autorevoli siti americani, Variety incluso: Hotel Transylvania – Uno Scambio Mostruoso salterà l’uscita al cinema è punterà su Prime Video, il servizio digitale del gigante Amazon. Secondo le prime informazioni l’accordo frutterà nelle casse della Sony 100 milioni di dollari, ma anche i diritti di home entertainment, i diritti televisivi lineari e la distribuzione in Cina.

Le motivazioni di questa decisione sembrano più che chiare, e riguarderebbero la crescente preoccupazione per la variante Delta di Covid-19 che sta tenendo chiaramente bassi gli incassi cinematografici non solo negli Stati Uniti d’America. A tal proposito, nei giorni scorsi la Sony ha anche scelto di rinviare di un mese l’uscita cinematografica di Venom: La Furia di Carnage.

HOTEL TRANSYLVANIA: UNO SCAMBIO MOSTRUOSO

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e prodotto da Genndy Tartakovsky, mentre alla regia ci sono Jennifer Kluska e Derek Drymon, provenienti da serie animate originali come DC Super Hero Girls, SpongeBob SquarePants e Pinguini di Madagascar. USCITA: Prossimamente su Prime Video.

TRAMA: In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l’impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gruppo di ‘umani’ capitanato da Drac, l’obiettivo è far tornare tutti all’aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.lo finale del franchise cinematografico da 1,3 miliardi di dollari, prodotto da Sony Pictures Animation.