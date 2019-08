La Paramount Pictures ha trovato il suo nuovo Snake Eyes. Per lo spin-off della saga G.I. Joe la scelta è ricaduta su Henry Golding.

Conosciuto dal grande pubblico con la commedia romantica Crazy & Rich, l'attore Henry Golding interpreterà l'iconico Snake Eyes nel primo spin-off della saga G.I. Joe. Come noto, il personaggio è già approdato al cinema in due occasioni, ed in entrambe le occasioni è stato interpretato da Ray Park.

Snake Eyes sarà sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, e porterà in sala una storia alle origini. La regia è stata affidata a Robert Schwentke.

In cabina di produzione, oltre a Paramount Pictures e Hasbro Studios, anche Lorenzo di Bonaventura e Brian Goldner.

