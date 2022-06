Henry Czerny da Mission: Impossible al cast di Scream 6

L’attore Henry Czerny è l’ultima new entry del nutritissimo cast di Scream 6, l’ennesimo capitolo della celebre saga horror.

Noto per aver partecipato alla saga action Mission: Impossible, Henry Czerny, di recente ha già partecipato ad una produzione horror con Ready or Not (in Italia Finché morte non ci separi), farà parte del cast di Scream 6 in un ruolo ancora non definito, affiancando così un altro veterano hollywoodiano quali Dermot Mulroney, a parte ovviamente l’ultima sopravvissuta della saga originale “Courteney Cox”.

Ricordiamo che la produzione di Scream 6 è partita da poco, e che la sceneggiatura ha dovuto affrontare una riscrittura a causa del suddetto caso Campbell.

SCREAM 6

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, con James Vanderbilt e Guy Busick che co-scrivono la sceneggiatura. Vanderbilt, Paul Neinstein e William Sherak di Project X Entertainment sono i produttori. Il creatore della saga Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence “Chad Villella” sono i produttori esecutivi insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena. CAST: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega, Dermot Mulroney, Courteney Cox, Hayden Panettiere, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Henry Czerny. USCITA: Al cinema dal 31 marzo 2023.