Universal Pictures potrebbe finalmente trovato in Leigh Whannell il regista capace di portare al cinema The Green Hornet and Kato.

Dall’acquisizione dei diritti di sfruttamento sono passati circa due anni, e da allora nessun aggiornamento significativo sul progetto si è palesato, almeno fino ad oggi. Secondo SuperHeroHype, infatti, la Universal sembrerebbe aver avviato le trattative per affidare la regia a Leigh Whannell il film, consolidando così un rapporto già fantastico visto l’ottimo successo profuso con The Invisible Man.

Ad oggi Whannell ha diretto soltanto tre film (The Invisible Man, Upgrade e Insidious: Chapter 3), ma è conosciuto maggiormente per il suo lavoro da sceneggiatore di film quali Saw, Dead Silence e dei primi due capitoli della saga Insidious.

Creato nel 1936 per uno show radiofonico, il fenomeno Green Hornet è subito divenuto parte della cultura pop dell’epoca, finendo al centro di una serie tv nel corso degli anni sessanta, con Bruce Lee nel ruolo di Kato. Nel 2011 è stato realizzato anche un film, ma critica e pubblico non hanno apprezzato.