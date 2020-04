Green Hornet e Kato in un nuovo film targato Universal Pictures

Universal Pictures e Amasia Entertainment svilupperanno presto un nuovo film incentrato su Green Hornet, supereroe creato da George W. Trendle e Fran Striker.

I diritti di sfruttamento cinematografico sono stati acquisiti dalla Amasia Entertainment all'inizio di quest'anno, mentre l'accordo con la Universal per lo sviluppo del film, secondo SuperHeroHype, si sarebbe concluso proprio in questi giorni.

La fonte specifica che il film in via di sviluppo dovrebbe intitolarsi The Green Hornet and Kato, e pertanto dovrebbe dare maggiore spazio, rispetto al passato, al celebre aiutante. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Creato nel 1936 per uno show radiofonico, il fenomeno Green Hornet è subito divenuto parte della cultura pop dell'epoca, finendo al centro di una serie tv nel corso degli anni sessanta, con Bruce Lee nel ruolo di Kato. Nel 2011 è stato realizzato anche un film, ma critica e pubblico non hanno apprezzato.