HBO Max rinnova il reboot di Gossip Girl per una seconda stagione

HBO Max ha rinnovato per una seconda stagione il reboot di Gossip Girl, la serie proposta dalla piattaforma digitale lo scorso luglio.

La notizia del rinnovo è stata confermata questa mattina da un’indiscrezione filtrata questa mattina da TvLine, in cui viene menzionato l’enorme successo di ascolti ottenuto durante la prima settimana di programmazione come motivazione principale. Ricordiamo che la midseason di Gossip Girl è stata proposta da HBO Max circa un mese fa.

GOSSIP GIRL

PRODUZIONE: La prima stagione del reboot è stata scritta da Joshua Safran, e sarà composta da 10 episodi prodotti di un’ora ciascuno da Schwartz, Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios. CAST: Jordan Alexander, Whitney Peak e Thomas Doherty, ed ancora Evan Mock, Eli Brown, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Zion Moreno e Savannah Smith. DISTRIBUZIONE: Su HBO Max dall’8 luglio 2021.

TRAMA: Nella nuova versione di Gossip Girl si racconta una storia ambientata otto anni dopo la serie originale, seguendo un gruppo di teenager che frequentano una scuola privata di New York e si ritrovano alle prese con Gossip Girl. Lo show scritto da Josh Safran, coinvolto anche come showrunner, si ispira ai romanzi di Cecily von Ziegesar e racconterà il modo con cui i social media e la città di New York sono cambiati nel corso degli anni.

