Il nuovo trailer di Dexter: New Blood, la stagione evento

Showtime ha diffuso ieri il nuovo trailer di Dexter: New Blood, la nuova stagione della celebre serie con protagonista Michael C. Hall.

In arrivo il prossimo 7 novembre, la nuova stagione, intitolata come anticipato Dexter: New Blood, sarà ambientata otto anni dopo il finale della serie madre. Dexter si trova nella cittadina di Iron Lake e sembra essersi rifatto una vita. Tuttavia, quando un ragazzino scompare, verrà coinvolto nell’indagine. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

DEXTER

PRODUZIONE: La nuova stagione conterrà ben 10 episodi, e sarà sviluppata dallo storico showrunner della serie tv “Clyde Phillips“. Le riprese dovrebbero partire nei primi mesi di questo 2021. La serie tv originale è andata in onda per ben 8 stagioni, dal 2006 al 2013. CAST: Michael C. Hall, Clancy Brown, Julia Jones, David Magidoff, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott, Jamie Chung, Oscar Wahlberg. DISTRIBUZIONE: Nell’autunno del 2021 su Showtime.

TRAMA NUOVI EPISODI: I dieci nuovi episodi sono ambientati dieci anni dopo che Dexter Morgan (Michael C. Hall) è scomparso durante l’Uragano Laura. Il protagonista vive ora sotto falso nome molto distante da Miami, essendo nell’area di New York.