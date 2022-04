Harper Anthony si è aggiunto al cast di Ironheart, una delle prossime serie Marvel

Il cast della serie Ironheart ha dato il benvenuto a Harper Anthony, giovanissimo interprete di serie quali Vulture City e Chicago Med.

A confermare l’ingaggio del giovanissimo attore è stato questa notte un aggiornamento proveniente da The Wrap in cui si definisce il suo come un ruolo di supporto. Il giovane volto di Harper Anthony è solo l’ultimo di una serie che comprende anche Lyric Ross. Attualmente Ironheart non ha una data di uscita su Disney+.

IRONHEART

PRODUZIONE: La serie sarà scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. Le riprese partiranno ad Atlanta dal mese di giugno. CAST: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross, Harper Anthony. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

PERSONAGGIO: Riri Williams è un’adolescente prodigio della scienza moderna che modella una personalissima armatura sul design del suo mito, Tony Stark.