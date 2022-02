Lyric Ross nel cast di Ironheart, una delle future serie Marvel

Il cast di Ironheart, una delle prossime serie Marvel Studios in arrivo su Disney+, ha accolto questa notte l’attrice Lyric Ross.

Secondo Il The Hollywood Reporter, infatti, l’attrice Lyric Ross ha firmato per dare volto nella serie Ironheart l’amica più vicina alla protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), la fonte non ne specifica, però, l’identità. La Ross si è fatta notare di recente per il suo ruolo in This is Us, ovvero la figlia adottiva dei protagonisti della serie Randall (Sterling K. Brown) e Beth (Susan Kelechi Watson). L’altro attore già annunciato dai Marvel Studios, oltre alla protagonista Dominique Thorne, è Anthony Ramos (qui l’aggiornamento).

IRONHEART

PRODUZIONE: La serie sarà scritta da Chinaka Hodge, per lei anche il ruolo di showrunner. I Marvel Studios produrranno con Kevin Feige. Le riprese partiranno ad Atlanta dal mese di giugno. CAST: Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.

PERSONAGGIO: Riri Williams è un’adolescente prodigio della scienza moderna che modella una personalissima armatura sul design del suo mito, Tony Stark.