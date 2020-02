Han è vivo nel nuovo poster di Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Dopo il lancio mondiale ieri del primo incredibile trailer di Fast & Furious 9 - The Fast Saga, quest'oggi diamo spazio alla grande sorpresa appresa nello stesso video... ovvero la rivelazione della presenza nel film di Han.

Creduto morto in The Fast and the Furious: Tokyo Drift, terzo capitolo della saga e primo diretto da Justin Lin, il personaggio di Han sembra rappresentare la vera sorpresa del nono capitolo della saga Fast and Furious.

A distanza di alcune ore dalla "sorpresa Han", sull'account dell'attore Sung Kang è apparso il character poster del personaggio, ovviamente tenuto segreto dalla promozione del film fino al lancio del trailer. Per le modalità di sopravvivenza del personaggio... ci sarà da attendere l'approdo del film nelle sale.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Fast and Furious 9 è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B, Sung Kang.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 22 maggio 2020. In Italia dal 21 maggio.