Owen Wilson nell'MCU attraverso la serie Loki

L'attore Owen Wilson è entrato a far parte della grande famiglia Marvel Cinematic Universe, il suo esordio nella saga avverrà con la serie Loki.

Nonostante non siano arrivate conferme dai Marvel Studios, viene dato per certo l'ingaggio del noto attore comico. Tra le tante fonti che confermano tale notizia, SuperHeroHype. Al momento non è nota la natura del ruolo assegnato a Wilson.

In quale ruolo vedreste meglio Owen Wilson?

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

CAST: Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino, Owen Wilson.

TRAMA: Non definita.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.