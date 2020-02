La Famiglia al centro del trailer di Fast & Furious - The Fast Saga

Lo spettacolare fan event legato alla saga Fast and Furious è andato in scena, ed ovviamente il punto clou è stato il lancio del trailer di Fast & Furious 9 - The Fast Saga.

Oltre alle celebri sequenze iper adrenaliniche, oramai sempre più incredibili, il primo trailer di Fast 9 ha mostrato il ritorno di Han, creduto morto, e la comparsa del fratello cattivo di Dominic Toretto, per l'occasione interpretato da John Cena.

Tanti altri sono gli spunti venuti fuori da questo primo iper adrenalinica trailer, ma ora è tempo di apprezzarlo... anche nella versione italiana. Buona Visione.

La famiglia non è solo un legame di sangue.

Guarda il trailer di #F9. Nei cinema dal 21 maggio. #Fast9 pic.twitter.com/6mEeYMkczt — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) January 31, 2020

Fast & Furious 9 - The Fast Saga

Fast and Furious 9 è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey.

CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 22 maggio 2020. In Italia dal 21 maggio.