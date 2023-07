La regista Greta Gerwig sembrerebbe aver firmato per dirigere il nuovo adattamento dei romanzi legati alle Cronache di Narnia firmato Netflix.

A poche settimane dal debutto in sala del suo Barbie, la regista Greta Gerwig viene data in queste ore dal The Hollywood Reporter come la scelta giusta per la regia di un nuovo film ispirato ai celebri romanzi fantasy firmati da C.S. Lewis. Al momento nessun commento ufficiale è stato rilasciato dal colosso Netflix.

I diritti di sfruttamento cinematografico dei romanzi di C.S. Lewis sono stati acquisiti dal colosso dello streaming nel 2018, da allora l’unico aggiornamento certo riguarda l’ingaggio di Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco, come sceneggiatore in grado di sviluppare film e serie tv. Oltre a Netflix, il progetto Narnia vedrà tra i protagonisti in cabina produttiva Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber nel ruolo di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. La Disney ha adattato in passato i capitoli “Il leone, la strega e l’armadio” (2005) e “Il principe Caspian” (2008). La Fox ha inoltre adattato “Il viaggio del veliero” nel 2010.