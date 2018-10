Sulla pagine ufficiale di Facebook di Le Cronache di Narnia è apparsa la notizia secondo la quale su Netflix sono in arrivo nuovi film e serie tv ispirati al mondo nato dalla fantasia di C.S. Lewis.

Alla notizia apparsa su Facebook ha fatto seguito il comunicato stampa di Netflix di cui vi riportiamo uno stralcio:

Sulla base di un accordo pluriennale con The C.S. Lewis Company, Netflix darà vita alle incredibili storie ambientate nell’universo di Narnia con nuovi film e serie TV disponibili in esclusiva per gli utenti di tutto il mondo. I titoli generati da questa collaborazione saranno produzioni originali Netflix, Mark Gordon di Entertainment One (eOne), Douglas Gresham e Vincent Sieber saranno produttori esecutivi delle serie e produttori dei film. In totale, i romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.