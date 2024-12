Government Cheese | prime immagini della comedy, dal 16 aprile su Apple TV+

Apple TV+ ha svelato oggi le prime immagini di “Government Cheese”, la nuova comedy interpretata da David Oyelowo, che è anche produttore esecutivo.

In arrivo il 16 aprile con i primi quattro episodi dei dieci totali seguiti da un episodio settimanale, Government Cheese andrà in onda fino al 28 maggio. Accanto a Oyelowo, Simone Missick, Jahi Di’Allo Winston e Evan Ellison sono protagonisti della serie dei creatori Paul Hunter e Aeysha Carr.

Government Cheese: trama

Government Cheese è una commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969 che racconta la storia dei Chambers, una famiglia eccentrica che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto. Durante la sua assenza, la moglie di Hampton, Astoria (Missick), e i figli Einstein (Ellison) e Harrison (Di’Allo Winston) hanno formato un nucleo familiare non convenzionale e il ritorno di Hampton getta il loro mondo nel caos.

Government Cheese: cast

Il cast comprende anche Bokeem Woodbine (“Fargo”), Jeremy Bobb (“The Continental”), Louis Cancelmi (“The Irishman”), Julien Heron (“Baskets”), Djilali Rez-Kallah (“My Hero”), Louis Ferreira (“Stargate Universe”), Thomas Beaudoin (“Hubert & Fanny”), Kyle Mac (“The Boys”) con John Ortiz (“Bad Monkey”) e Adam Beach (“Smoke Signals”).



Prodotta dagli Apple Studios e dai MACRO Television Studios, “Government Cheese” è scritta, prodotta esecutivamente e co-prodotta da Paul Hunter e Aeysha Carr. Hunter cura anche la regia e Oyelowo, oltre a essere il protagonista, è produttore esecutivo con il suo marchio Yoruba Saxon.

La serie è prodotta esecutivamente anche da Charles D. King e Marta Fernandez per MACRO Television Studios. Ali Brown è produttore esecutivo per Ventureland.

Correlati