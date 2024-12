Paddington in Perù | poster del film in arrivo nel 2025

Arriverà il 20 febbraio 2025 Paddington in Perù, l’ultima avventura dell’amato ed iconico orsetto diretta da Douglas Wilson. Il film sarà distribuito da Eagle Pictures; vi presentiamo il trailer italiano e il poster ufficiale di Paddington in Perù.

Paddington in Perù: trama

Paddington parte per far visita all’amata zia Lucy, che ora vive nella “casa per orsi in pensione”. Con la famiglia Brown al seguito, un’emozionante avventura li conduce in un viaggio inaspettato attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù.

Dopo la regia di Paul King dei primi due capitoli, la regia di Paddington in Perù è passata all’esordiente Dougal Wilson. Il cast “umano” è stato confermato in blocco – ad eccezione di Emily Mortimer che sostituisce Sally Hawkins nei panni della “signora Brown” – con Jim Broadbent, Olivia Colman e Antonio Banderas che riprendono i loro ruoli. Imelda Staunton ha invece offerto la sua voce originale a zia Lucy.

Nella versione italiana la voce di Paddinton è di Francesco Mandelli.

