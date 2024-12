Gotham Awards | A Different Man è il Miglior Film 2025

Con l’assegnazione questa notte dei Gotham Awards è partita ufficialmente la stagione dei premi cinematografici che culminerà con gli Oscar 2025.

I celebri premi assegnati dalla Gotham Film & Media Institute al meglio della cinematografia indie hanno offerto agli addetti ai lavori le prime importanti certezze riguardo quelli che potrebbero essere i protagonisti nella corsa verso gli Oscars. A tal proposito, A Different Man di Aaron Schimberg (distribuito dagli specialisti di A24) si candida come uno dei film da seguire in prospettiva, e lo fa attraverso l’ambito premio per il Miglior Film.

La trama di A Different Man segue la storia di un attore affetto da una rara malattia che provoca la crescita di tumori non cancerosi sul tessuto nervoso che si sottopone ad un’operazione chirurgica per migliorare il suo aspetto ed ottenere ruoli migliori. Ma il sogno diventa un incubo quando il suo passato torna a perseguitarlo, scoprendo che migliorare il suo aspetto fisico non ha cambiato la sua vita in meglio.

Ma per A24 la splendida serata non si è fermata al trionfo di A Different Man; di fatto la piccola casa di produzione indie ha portato al trionfo anche del film Sing Sing, o meglio dei due interpreti Colman Domingo, premiato come miglior interprete principale e Clarence Maclin, come miglior interprete non protagonista. Il film, tra l’altro, è stato anche onorato in precedenza durante la cerimonia con il Social Justice Tribute dei Gotham.

Altri premi hanno riguardato Nickel Boys, con il regista RaMell Ross che ha vinto il premio inaugurale come miglior regista per il suo adattamento del romanzo di Colson Whitehead, e l’attore Brandon Wilson protagonista con un premio attoriale. Ma date una lettura qui di seguito alla lista completa dei vincitori.

Gotham Awards 2025 | Tutti i Vincitori

Best Picture

A Different Man (A24)

Aaron Schimberg, director; Gabriel Mayers, Vanessa McDonnell, Christine Vachon, producers

Outstanding Lead Performance

Colman Domingo

Sing Sing (A24)

Outstanding Supporting Performance

Clarence Maclin

Sing Sing (A24)

Breakthrough Performer

Brandon Wilson

Nickel Boys (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Best Director

RaMell Ross

Nickel Boys (Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Breakthrough Director

Vera Drew

The People’s Joker (Altered Innocence)

Best Documentary Feature

No Other Land (Antipode Films)

Yuval Abraham, Basel Adra, Hamdan Ballal, Rachel Szor, directors; Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning, producers

Best International Feature

All We Imagine as Light (Sideshow and Janus Films)

Payal Kapadia, director; Julien Graff, Thomas Hakim, producers

Best Screenplay

Azazel Jacobs

His Three Daughters (Netflix)

