Scream 7 | Celeste O’Connor è entrata nel cast del film

L’attrice Celeste O’Connor si è aggiunta al cast in costruzione di Scream 7, ennesimo film dedicato al celebre villain Ghostface.

A confermare l’ingaggio della giovane attrice ammirata in Ghostbusters: Minaccia Glaciale è stato questa notte Deadline. Al momento nessun dettaglio sul ruolo è stato riferito, ma la fonte ha riferito che Celeste O’Connor avrà nel cast la compagnia di Isabel May, notizia che circolava in rete già da tempo e che oggi è stata finalmente confermata.

Il casting in atto di Scream 7 segue la oramai famosa querelle legata al licenziamento di Melissa Barrera (qui l’articolo) ed all’addio di Jenna Ortega, le due giovani attrici emergenti su cui sembrava basata la rinascita del franchise con protagonista il villain Ghostface.

Scream 7 | Note di Produzione

Il film sarà diretto da Kevin Williamson, co-creatore della saga assieme al compianto Wes Craven, con Guy Busick – che ha scritto Scream (il quinto capitolo) e Scream VI – in cabina di sceneggiatura al posto di James Vanderbilt. L’uscita di Scream VII è stata fissata per il 26 febbraio 2026 Nel cast storico al momento è stato confermato il ritorno di Neve Campbell, con Courteney Cox in trattative per tornare. Nel cast anche Isabel May, Celeste O’Connor.

La saga è stata rivitalizzata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con il quinto capitolo intitolato semplicemente “Scream”. Quel film è stato apprezzato da pubblico e critica, ottenendo poi il benestare per un sequel “Scream VI”, il cui esordio al Box Office USA ha offerto il record per la saga 44,5 milioni di dollari, intascando complessivamente 166,3 milioni.

