Gomorra 5: è ufficiale, sarà l’ultima stagione

Gomorra 5, in arrivo prossimamente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, sarà l’ultima stagione. Ad annunciarlo sono stati gli attori Marco D’amore e Salvatore Esposito con un post su Instagram:“Oggi l’annuncio ufficiale…siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro. Bellezza e malinconia infinita anche in questa fine”.

Si chiude una serie di successo iniziata nel 2014 e che si concluderà nel 2021, anno in cui usciranno i nuovi episodi. Le riprese della quinta stagione già sono iniziate qualche giorno fa e si svolgeranno tra Riga e Napoli.

La nuova stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, al timone della serie fin dalla prima stagione, e da Marco D’Amore, già regista di parte della quarta e de L’Immortale, il film che fa da ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie. Le sceneggiature sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Gianluca Leoncini, Valerio Cilio.