Netflix ha rilasciato nuovo trailer e poster di Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria di Glen Keane, atteso film d’animazione che debutterà su Netflix a partire dal 23 ottobre.

SINOSSI: Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Si tratta di una co-produzione Pearl Studio e Netflix e il cast vocale è composto da Cathy Ang, Phillipa Soo, Robert G. Chiu, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Margaret Cho, Kimiko Glenn, Artt Butler e Sandra Oh.

IL TRAILER

IL TRAILER ITALIANO

IL POSTER