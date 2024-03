Girls State, il trailer del documentario Apple TV+

Il colosso Apple TV+ ha condiviso in rete il trailer di Girls State, il documentario in arrivo in piattaforma dal 5 aprile.

Diretto e prodotto da Jesse Moss e Amanda McBaine, il documentario porta in scena un esperimento sociale legato ad un enorme gruppo di ragazze impegnate a creare un governo fin dalle fondamenta. Tra i produttori esecutivi Nicole Stott, Jonathan Silberberg, Davis Guggenheim e Laurene Powell Jobs. Girls State è una produzione Apple Original Film prodotto dalla Concordia Studio del premio Oscar® Davis Guggenheim e da Mile End Films.

La messa in onda su Apple TV+ del documentario è fissata per il 5 aprile 2024.

Girls State: di cosa parla il documentario?

Il documentario segue 500 ragazze adolescenti provenienti da tutto il Missouri che si riuniscono per un’immersione di una settimana in un elaborato laboratorio di democrazia, dove costruiscono un governo sin dalle fondamenta, fanno campagna elettorale e formano una Corte Suprema per valutare le questioni più divisive del giorno. In “Girls State” il Paese si trova impantanato in una crisi democratica più profonda, con un discorso sui diritti civili sempre più urgente e una politica elettorale sempre più fragile, schiacciato da una polarizzazione politica ancora più estrema.

Mentre le questioni razziali e di uguaglianza di genere in una democrazia rappresentativa raggiungono il culmine, queste giovani protagoniste affrontano i complicati percorsi che le donne devono intraprendere per costruire il proprio potere politico. Seguendo un punto di vista nettamente femminile e caratterizzato da un’insicurezza adolescenziale, un umorismo pungente e un desiderio di vera amicizia, le giovani leader di “Girls State” conquistano cuori e menti, non solo le elezioni.