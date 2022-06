La Geeked Week è partita, ed il colosso Netflix è pronto a promuovere tutte le migliori produzioni della prossima stagione, a cominciare da Resident Evil.

In questo primo articolo relativo alle novità provenienti dall’universo Netflix diamo spazio al nuovo spaventoso trailer di Resident Evil, la serie live-action tratta dal popolare videogame Capcom. Ricordiamo che la serie sarà disponibile in catalogo dal 14 luglio.

Umbrella sta tramando qualcosa nel nuovo trailer di RESIDENT EVIL, l'adattamento televisivo del popolare videogioco, in arrivo su Netflix il 14 luglio #GeekedWeek pic.twitter.com/upu0DqLY2W — Netflix Italia (@NetflixIT) June 6, 2022

RESIDENT EVIL

PRODUZIONE: La serie Resident Evil conterà su 8 episodi, e vedrà una collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Nel ruolo di showrunner spazio per Andrew Dabb (co-creatore Supernatural), mentre Bronwen Hughes (da The Walking Dead) si occuperà della regia. CAST: Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nunez. DISTRIBUZIONE: Su Netflix dal 14 luglio 2022.

TRAMA: Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.”