Disney Animation ha diffuso in pomeriggio il teaser trailer di Strange World – Un Mondo Misterioso, il nuovo film animato in uscita a novembre 2022.

Con il teaser trailer, ovviamente anche nella versione italiana, Disney ha anche diffuso il poster ufficiale del film d’animazione diretto in coppia da Don Hall e Qui Nguyen. Qui di seguito il comunicato ufficiale collegato al lancio del teaser trailer:

IL TEASER TRAILER DI STRANGE WORLD

6 giugno 2022 – Il nuovo lungometraggio d’animazione Walt Disney Animation Studios Strange World – Un Mondo Misterioso arriverà il 24 novembre nelle sale italiane. Nella versione originale del film, Jake Gyllenhaal (The Guilty, Spider-Man: Far from Home) presta la propria voce a Searcher Clade, il figlio di un risoluto esploratore.

L’originale film d’azione e avventura viaggia nel profondo di una terra inesplorata e pericolosa in cui creature fantastiche attendono i leggendari Clade, una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e, di gran lunga, più importante missione.

Strange World – Un Mondo Misterioso è diretto da Don Hall (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Raya e l’ultimo Drago), co-diretto e scritto da Qui Nguyen (co-sceneggiatore di Raya e l’ultimo Drago), e prodotto da Roy Conli (il film vincitore del premio Oscar® Big Hero 6, Rapunzel – L’intreccio della torre).