Furiosa: A Mad Max Saga, il nuovo spettacolare trailer

Furiosa: A Mad Max Saga è il prossimo capitolo della spettacolare saga post-apocalittica creata dalla geniale mente di George Miller.

Con una release fissata per il 23 maggio prossimo, Warner Bros quest’oggi ha diffuso in rete (via social) un nuovo adrenalinico trailer conta tante sequenze inedite, ma soprattutto ricco di riferimenti al passato di Furiosa (Anya Taylor-Joy).

Furiosa: A Mad Max Saga si erge come prequel di Mad Max: Fury Road, il film che ha raccolto al Box Office la bellezza di 400 milioni di dollari e ben 6 Oscars, ottenendo tra l’altro un numero impressionante di premi e recensioni eccellenti in giro per il mondo.

Furiosa: A Mad Max Saga: il film.

La sceneggiatura è stata scritta da George Miller insieme a Nico Lathouris: il duo ha scritto Mad Max: Fury Road e vinto l’Oscar di categoria. Riconfermati inoltre anche Colin Gibson (scenografie), Margaret Sixel (montaggio), Ben Osmo (suono), e Lesley Vanderwalt (makeup). Nel cast Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke, Angus Sampson e Nathan Jones. Il film sarà nelle sale Usa a partire dal 24 maggio 2024.

TRAMA: Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

