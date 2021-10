Freaks Out: online il nuovo trailer del film Gabriele Mainetti

Poco fa 01 Distribution ha diffuso in rete il nuovo trailer di Freaks Out, il film diretto da Gabriele Mainetti presentato In Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Come oramai noto dall’inizio della campagna promozionale, Freaks Out esordirà nelle sale italiane a partire dal 28 ottobre, ovvero tra due settimane circa, con la possibilità di spingere forte sull’acceleratore nel periodo di Halloween, sempre favorevole per film horror e fantasy. Trovate il trailer in fondo alla pagina.

FREAKS OUT

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Gabriele Mainetti, il cui nome è presente anche riguardo la sceneggiatura al pari di Nicola Guaglianone. CAST: Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto e Giancarlo Martini nella parte dei 4 protagonisti e Max Mazzotta, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski come co-protagonisti. Nel cast anche Francesca Anna Bellucci, Michelangelo Dalisi, Eric Godon, Emilio De Marchi, Anna Tenta, Astrid Meloni, Olivier Bony. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 28 ottobre 2021.

TRAMA: Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.